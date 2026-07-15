Maltempo al Nord che cosa sono downburst e temporali estremi
Nel Nord Italia si registra un'allerta maltempo con raffiche di vento molto intense, grandine e pioggia battente previste nelle prossime ore. Sono stati segnalati downburst, fenomeni di vento improvviso e molto forte che causano danni localizzati. I temporali in atto sono considerati estremi e possono provocare danni alle strutture e disagi alla circolazione. Non ci sono ancora dati ufficiali sui danni o feriti.
Nel Nord Italia è allerta maltempo: violentissime raffiche di vento, grandine e pioggia battente potrebbero verificarsi già nelle prossime ore. Dopo l'ondata di calore estremo che sta colpendo il nostro Paese, adesso l'attenzione è rivolta a una serie di fenomeni meteorologici che sembrerebbero provenire dalle zone tropicali e che si manifesterebbero subito dopo intense ondate di afa e calore, scatenati proprio dall'enorme energia accumulata. Ecco cosa sono downburst e temporali a supercella. Il downburst - come spiegano gli esperti di Gea Ets - è un fenomeno sub tropicale che in Italia in realtà è molto frequente, infatti, si è già verificato almeno quattro volte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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