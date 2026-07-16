Un incidente mortale si è verificato sull’Olimpica, dove un’auto è uscita di strada, finendo contro un guardrail. Tre dirigenti sono stati rinviati a giudizio per omicidio stradale, dopo che si è scoperto che il sistema di sicurezza lungo quella tratta presentava carenze e segnalazioni ignorate. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legate alla mancata manutenzione e alla gestione della sicurezza.

Se l’incidente può rientrare nel campo delle fatalità (con dinamiche ed errori eventualmente da chiarire), le sue conseguenze mortali potrebbero avere delle responsabilità penali da sanzionare. È questo il senso del processo per omicidio stradale disposto a carico di tre dirigenti comunali in relazione alla carambola che costò la vita a Giacomo Sabelli, il 22enne che il 18 novembre 2022 si rovesciò con la sua Smart sull’Olimpica, nel tratto del Foro Italico all’altezza della Moschea, e si spense in ospedale due settimane dopo. Il pm Francesco Basentini ritiene che la presenza di un guardrail avrebbe salvato la vita al ragazzo perché avrebbe impedito il salto di corsia della sua auto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Incidente mortale sull'Olimpica, allarme ignorato sul guardrail: tre dirigenti a giudizio per omicidio stradale

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Giacomo morto a 22 anni in un incidente sull’Olimpica, 3 funzionari del Comune di Roma rinviati a giudizioGiacomo Sabelli, 22 anni, è morto dopo 15 giorni di coma a causa di un incidente sulla via Olimpica, coinvolgendo tre auto.

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