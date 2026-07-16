Vidigulfo (Pavia), 16 luglio 2026 – Sciopero dei Sì Cobas questa mattina al centro di Poste logistic. I lavoratori si sono radunati davanti ai cancelli dove sono stati affissi degli striscioni e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Nessun blocco ai camion che dovevano entrare, ma dall’inizio della mattinata soltanto 5 o 6 mezzi hanno varcato gli ingressi. L’hub, nuovo e molto moderno, è in crisi e sono a rischio 140 posti di lavoro. La scorsa settimana, durante un incontro in prefettura alla presenza di tutte le sigle sindacali e le aziende che operano all’interno dell’hub era stata raggiunta un’intesa: si sarebbero bloccati gli incentivi all’esodo promessi ai lavoratori per farli lasciare il posto di lavoro e si sarebbe tornati a discutere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incentivi all'esodo dei dipendenti della logistica di Vidigulfo: scatta lo sciopero

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