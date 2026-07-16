Questa mattina, intorno alle 10.15, un incendio si è sviluppato in una cucina di un’abitazione in via Flaminia. Durante la preparazione del pranzo, le fiamme sono divampate, causando l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Una donna anziana e una ragazza di 15 anni sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

ANCONA – Le fiamme divampano in cucina mentre stanno preparando da mangiare. Attimi di paura questa mattina, intorno alle 10.15, in un'abitazione di via Flaminia, dove un incendio ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. L'incendio In casa si trovavano una donna di 54 anni e il nipote di 15. Secondo una prima ricostruzione, a innescare il rogo sarebbe stato l'olio da cucina che ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla cappa al resto della cucina, invadendo il locale. La donna ha riportato ustioni di primo grado in diverse parti del corpo ed è stata soccorsa dal personale sanitario. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Incendio in cucina mentre preparano il pranzo, nonna e nipote 15enne finiscono in ospedale ad Ancona

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