L ’incontro importante con il presidente coreano Lee Jae-myung è quasi passato in secondo piano. Per cementare la storica alleanza tra Londra e Seul, in realtà non c’è niente di meglio di una chiacchierata con un gruppo di K-pop, il fenomeno musicale sudcoreano esploso a livello mondiale negli ultimi decenni grazie a gruppi di enorme successo come i BTS e le Blackpink. E la principessa Anna, in visita ufficiale nel paese, ha scelto le irresistibili NMIXX. I BTS sono tornati (dopo il servizio militare): la band K-pop polverizza ogni record X Leggi anche › Oscar a film e musica: come ha fatto “KPop Demon Hunters” a diventare fenomeno globale? Anche la principessa Anna si lascia ammaliare dal K-pop. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In visita ufficiale a Seul, la principessa Anna non resiste al fascino dell’"Hallyu", ovvero la massiccia diffusione globale della cultura sudcoreana

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After Time Travel, She Became a Useless Heiress, but One Sentence Brought Her Entire Family Down

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