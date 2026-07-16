In vacanza con i bambini Tutti i consigli della pediatra

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le vacanze estive con bambini, è fondamentale preparare anche una valigia di farmaci oltre a costumi e documenti. La pediatra ha condiviso alcuni consigli pratici, sottolineando l’importanza di portare medicinali di base come antidolorifici, antipiretici e prodotti per le emergenze. È consigliato verificare le scadenze e le quantità, e portare anche eventuali prescrizioni mediche specifiche.

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Estate tempo di partenze e, per chi viaggia con bambini e bambine, oltre a costumi e documenti c’è anche un’altra valigia da preparare: quella dei farmaci. Ma senza esagerare. "La prima regola – spiega la pediatra Alberina Perrone – è non riempirsi di farmaci inutili, che poi magari finiamo per buttare via". Prima di partire, aggiunge, "bisogna considerare il tipo di viaggio in programma" e verificare che "le vaccinazioni siano in regola". Può inoltre essere utile annotare la data dell’ultima vaccinazione antitetanica e ricordarsi di portare la tessera sanitaria del bambino o della bambina. Se la meta si raggiunge in aereo, i medicinali devono essere trasportati nel bagaglio a mano, facendo attenzione al limite di 100 millilitri per i liquidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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