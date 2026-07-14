Con l’arrivo dell’estate, i bambini tendono a esplorare il proprio corpo, spesso toccandosi le parti intime. La pediatra suggerisce di affrontare questi comportamenti con serenità, spiegando che sono normali momenti di scoperta. Consiglia di parlare con i figli usando un linguaggio semplice e naturale, senza imbarazzo, e di leggere insieme libri dedicati all’educazione del corpo. La stagione favorisce l’osservazione, ma è importante gestire le domande e i comportamenti con chiarezza e tranquillità.

Con l’arrivo dell’estate, tra giornate al mare e costumini da indossare, il corpo diventa più visible e osservabile. Per i bambini questa stagione rappresenta un’occasione per esplorare sè stessi, con domande e scoperte sulle caratteristiche del proprio corpo. L’esplorazione corporea è una tappa fondamentale dello sviluppo infantile, sia dal punto di vista biologio sia da quello educativo. La conoscenza del corpo umano affonda le proprie radici nella storia della scienza e dell’anatomia moderna, rivoluzionata dagli studi di Andrea Vesalio. Per i bambini l’educazione alla conoscenza del proprio corpo avviene attraverso il gioco, l’osservazione e le esperienze quotidiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio si tocca le parti intime, è normale?”: come parlare ai bambini del corpo senza paura né imbarazzo, i consigli della pediatra e i libri da leggere insieme

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