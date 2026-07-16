in trentino alla centrale fies il luogo dove si disegna il futuro

A Trentino, presso la Centrale Fies, si svolgono pratiche performative e iniziative dedicate all'inclusione. La struttura è un centro di ricerca che si focalizza sulle pratiche performative contemporanee.

Pratiche performative e inclusione: l'universo di Centrale Fies Centrale Fies è un centro di ricerca dedito alle pratiche performative contemporanee. Fondato da Barbara Boninsegna e Dino Sommadossi in collaborazione con la Cooperativa il Gaviale, valorizza l'eredità del festival drodesera partito nel 1980. Si configura come una vera e propria impresa culturale aperta tutto l’anno che lavora su più fronti e varie discipline: danza, teatro, arti visive, scouting e supporto agli artisti, per stimolare lo sguardo critico e il pensiero laterale. Va da sé che in parallelo promuove attivamente l'impegno politico e sociale dell'arte, applicando concretamente politiche di genere, pratiche di diversity &inclusion e di ispirazione decoloniale, per confrontarsi con le urgenze del presente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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