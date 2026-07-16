In Paraguay la Giornata del Clero il cardinale You | tornare all' essenza della vocazione

Notizia in breve

In Paraguay, si è svolta la Giornata del Clero. Il cardinale ha invitato a tornare all’essenza della vocazione, sottolineando l’importanza di mantenere saldo il senso originario del servizio religioso. La celebrazione si è concentrata sulla necessità di rispondere alle sfide della secolarizzazione, della cultura digitale e dei cambiamenti sociali e culturali. Nessun dettaglio su altre attività o interventi è stato fornito.