In Paraguay la Giornata del Clero il cardinale You | tornare all' essenza della vocazione
In Paraguay, si è svolta la Giornata del Clero. Il cardinale ha invitato a tornare all’essenza della vocazione, sottolineando l’importanza di mantenere saldo il senso originario del servizio religioso. La celebrazione si è concentrata sulla necessità di rispondere alle sfide della secolarizzazione, della cultura digitale e dei cambiamenti sociali e culturali. Nessun dettaglio su altre attività o interventi è stato fornito.
Ritornare all’essenza della vocazione in un contesto segnato dalla secolarizzazione, dalla cultura digitale e dalle trasformazioni sociali e culturali. È l’invito del cardinale Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero, in un messaggio rivolto ai sacerdoti paraguaiani, in occasione della Giornata nazionale del clero, che si celebra dal 13 al 16 luglio. L’incontro, promosso dall'Ufficio pastorale presbiterale nazionale della Conferenza episcopale paraguaiana, si svolge presso il Seminario maggiore di Nostra Signora dell'Assunzione e riunisce sacerdoti provenienti dalle diverse diocesi del Paese per sessioni di formazione continua, preghiera, fraternità e riflessione. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Notizie e thread social correlati
Giornata del Clero in Paraguay, il cardinale You: tornare all'essenza della vocazioneIn Paraguay si è celebrata la Giornata del Clero, con il cardinale che ha invitato a tornare all’essenza della vocazione.
Germania – Paraguay 1-1 (AET, il Paraguay vince 4-3 ai rigori): Havertz, Woltemade e Tah i cattivi mentre Die Mannschaft perde la prima volta ai rigori della Coppa del MondoLa Germania ha perso ai rigori per la prima volta in una partita di Coppa del Mondo, dopo un pareggio 1-1 contro il Paraguay ai tempi supplementari.