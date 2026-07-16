In Paraguay si è celebrata la Giornata del Clero, con il cardinale che ha invitato a tornare all’essenza della vocazione. Ha sottolineato la necessità di riscoprire i valori fondamentali in un periodo di crescente secolarizzazione, influenze digitali e cambiamenti sociali. La riflessione si è concentrata sulla richiesta di mantenere fede alle origini spirituali e alla missione religiosa, di fronte alle trasformazioni della società contemporanea.

Ritornare all’essenza della vocazione in un contesto segnato dalla secolarizzazione, dalla cultura digitale e dalle trasformazioni sociali e culturali. È l’invito del cardinale Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero, in un messaggio rivolto ai sacerdoti paraguaiani, in occasione della Giornata nazionale del clero, che si celebra dal 13 al 16 luglio. L’incontro, promosso dall'Ufficio pastorale presbiterale nazionale della Conferenza episcopale paraguaiana, si svolge presso il Seminario maggiore di Nostra Signora dell'Assunzione e riunisce sacerdoti provenienti dalle diverse diocesi del Paese per sessioni di formazione continua, preghiera, fraternità e riflessione. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Giornata del Clero in Paraguay, il cardinale You: tornare all'essenza della vocazione

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