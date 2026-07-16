Un solo voto di scarto ha fatto fallire l’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze, sostenuto da Fratelli d’Italia e approvato anche da Lega e Forza Italia. La proposta prevedeva modifiche al sistema di preferenze, ma è stata bocciata. In Forza Italia, si registra una forte opposizione al mantenimento del listino bloccato, che garantisce la rielezione di alcuni candidati.

Un solo voto di scarto ha affondato l’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze voluto da Fratelli d’Italia e sostenuto, formalmente, anche da Lega e Forza Italia. Un solo voto, ma abbastanza per trasformare una mediazione di maggioranza in un caso politico nazionale, il più drammatico della legislatura, capace di mettere a nudo le fragilità della coalizione di governo.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - In Forza Italia pesa il dogma del listino bloccato che assicura la rielezione

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