Pazzo per forza è il dogma della sinistra

Da laverita.info 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dell’avvio delle indagini, alcuni media di orientamento progressista avevano già espresso giudizi su Salim El Koudri, affermando che non era uno straniero e che aveva agito in modo impulsivo. La narrazione si era concentrata su queste due affermazioni, senza attendere esiti ufficiali o prove concrete. La vicenda ha attirato l’attenzione su come alcune testate abbiano commentato pubblicamente i fatti prima che le autorità competenti completassero le verifiche.

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Partiamo dal nudo fatto. In un pomeriggio di primavera come tanti, un uomo si lancia su una inerme folla di sconosciuti con l’auto, ne travolge molti ferendoli gravemente, poi esce dalla vettura e mena fendenti con un coltello con lama da 20 centimetri che si è portato da casa, colpendo chi gli si avvicina. Un passante coraggioso, Luca Signorelli, lo rincorre, si piglia due colpi potenzialmente fatali, ma lo blocca. Accorrono poi altri comuni cittadini, alcuni stranieri, che immobilizzano lo stragista. Si scopre che l’uomo si chiama Salim El Koudri, 31 anni, nato in Italia da marocchini, divenuto cittadino italiano a 14 anni. Laureato, ha svolto qualche lavoro. 🔗 Leggi su Laverita.info

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