Pazzo per forza è il dogma della sinistra

Prima dell’avvio delle indagini, alcuni media di orientamento progressista avevano già espresso giudizi su Salim El Koudri, affermando che non era uno straniero e che aveva agito in modo impulsivo. La narrazione si era concentrata su queste due affermazioni, senza attendere esiti ufficiali o prove concrete. La vicenda ha attirato l’attenzione su come alcune testate abbiano commentato pubblicamente i fatti prima che le autorità competenti completassero le verifiche.

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