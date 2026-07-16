in arrivo nuovi studentati in zona mare

Sono stati annunciati nuovi studentati nella zona mare. La notizia è stata comunicata dal presidente di un'associazione di categoria, che ha spiegato di aver collaborato con una società di servizi per sviluppare diversi progetti dedicati agli alloggi per studenti. Non sono stati forniti dettagli sul numero di strutture o sulle tempistiche di realizzazione.

Nuovi studentati in arrivo nella zona mare. A renderlo noto è Corrado Della Vista, presidente di Conflavoro (foto) dopo avere collaborato con "Geaservizi srl, attraverso la quale ho contribuito allo sviluppo di importanti progetti dedicati agli studentati. La società ha aderito al bando ministeriale con una prima tranche di 90 posti letto tra Marebello e Miramare (si tratta dell’ex hotel Lily i cui lavori dovrebbero terminare tra settembre e ottobre, ndr). Successivamente, nel mese di giugno, sono stati presentati dalla stessa società, per conto di clienti riminesi, ulteriori progetti per la realizzazione di 170 posti letto tra Marina Centro e Miramare ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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