Nuovi eventi in arrivo come cambia la viabilità in zona stadio e al centro

In città sono previsti due eventi nelle prossime settimane che comportano modifiche temporanee alla viabilità. Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha disposto interventi di regolamentazione del traffico nelle zone dello stadio e del centro, al fine di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni. Le misure prevedono limitazioni e deviazioni della circolazione, con l’obiettivo di facilitare l’accesso e garantire la sicurezza di partecipanti e residenti. La durata e le modalità di attuazione delle modifiche saranno comunicate attraverso avvisi pubblici.

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Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana in occasione di due eventi in programma in città, ha adottato specifici provvedimenti temporanei di regolamentazione della viabilità, finalizzati a garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza e con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVE MULTE IN ARRIVO O UNA SEMPLICE INDICAZIONE IN PIÚ CROCE ROSSA AI SEMAFORI: ECCO COSA NASCONDE Sullo stesso argomento Sabato di campionato al Braglia, cambia la viabilità in zona stadioIn occasione della partita di calcio Modena-Frosinone, in programma sabato 18 aprile alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste alcune... Il secondo banner in 3.3 ha altri eventi nuovi inclusi? (Perché ho pochi astriti) reddit Saldi di Steam nel 2026: il calendario completo degli eventi e delle promozioni dell'annoNuovo anno, nuovi eventi in arrivo su Steam: i curatori del negozio digitale di Valve stilano l'elenco completo delle iniziative promozionali previste su Steam per la prima e la seconda del 2026, ivi ... everyeye.it Eventi culturali. In arrivo aiuti dal ComuneIniziativa dell’amministrazione comunale rivolta alle persone e alle associazioni che realizzano eventi al di fuori della loro attività istituzionale. Un modo per ampliare l’offerta nei periodi in cui ... lanazione.it