Nuovi eventi in arrivo come cambia la viabilità in zona stadio e al centro
In città sono previsti due eventi nelle prossime settimane che comportano modifiche temporanee alla viabilità. Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha disposto interventi di regolamentazione del traffico nelle zone dello stadio e del centro, al fine di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni. Le misure prevedono limitazioni e deviazioni della circolazione, con l’obiettivo di facilitare l’accesso e garantire la sicurezza di partecipanti e residenti. La durata e le modalità di attuazione delle modifiche saranno comunicate attraverso avvisi pubblici.
Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana in occasione di due eventi in programma in città, ha adottato specifici provvedimenti temporanei di regolamentazione della viabilità, finalizzati a garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza e con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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