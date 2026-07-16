In Algeria, un incendio in un istituto per minori a Mohammadia ha causato almeno 11 decessi. L’edificio ospitava minori in difficoltà o senza famiglia ed è situato in un comune con circa 62.000 abitanti, alla periferia di Algeri. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sul numero di feriti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Almeno 11 persone sono morte nell’incendio di un istituto in cui vivevano minori in difficoltà o senza genitori a Mohammadia, un comune di poco più di 62mila abitanti nel nord del paese, alla periferia della capitale Algeri. L’incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì: i soccorritori hanno detto che altre 19 persone sono state ferite, ma non hanno specificato la loro età o in quanti erano all’interno della struttura, né la causa dell’incendio. Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene una delle GIF più belle che abbiate visto). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Algeria almeno 11 persone sono morte nell’incendio di un istituto di assistenza per minori

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#Algeria Almeno 11 morti in un incendio scoppiato in un orfanotrofio di Algeri. Una ventina i feriti. Al momento non si conosce l’età delle vittime. Da chiarire la cause del rogo che non è stato ancora domato x.com

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