Imprenditore pestato e rapinato in casa a Lignano presa spietata banda di albanesi

Un imprenditore è stato aggredito e rapinato nella sua abitazione a Lignano Sabbiadoro. La polizia ha smantellato all’alba una banda di cittadini albanesi coinvolti nel blitz. L’indagine ha portato all’arresto di diversi componenti, ritenuti responsabili dell’assalto. L’episodio si è verificato durante la notte e ha coinvolto più persone. Le forze dell’ordine hanno recuperato armi e oggetti rubati. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia contro la criminalità in zona.

C’è una firma precisa dietro la notte di terrore che ha sconvolto il cuore di Lignano Sabbiadoro: quella della spietata banda delle ville sgominata all’alba dai carabinieri. I due episodi, secondo gli investigatori, sono strettamente collegati. Poco prima delle 4, un commando di almeno quattro malviventi con il volto coperto da passamontagna ha fatto irruzione in un appartamento nella centralissima via Latisana. I banditi hanno sorpreso nel sonno il titolare della Residenza Zaccolo, aggredendolo e malmenandolo con ferocia. Sotto la minaccia di ulteriori violenze, lo hanno costretto a consegnare un bottino enorme: almeno 100mila euro tra denaro contante e gioielli, prima di svanire nel buio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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AGGREDITO E RAPINATO IN CASA: INVESTIGATORI VICINI A IDENTIFICARE LA BANDA, SAREBBER... | 15/07/2026

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