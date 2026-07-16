Jannik Sinner è stato visto fare la spesa in un supermercato a Palau, indossando occhiali da sole e un cappellino da pescatore per cercare di passare inosservato. È stato notato al banco dei formaggi mentre sceglieva i prodotti. La scena si è svolta senza particolari accorgimenti di riservatezza, rendendo evidente la presenza del tennista italiano.

Un giro al supermercato, nel banco dei formaggi, con occhiali da sole e un cappellino da pescatore, per rendersi irriconoscibile. Difficile, quasi impossibile, se sei Jannik Sinner, lo sportivo italiano del momento. Archiviato lo storico successo sull'erba di Londra, dove ha conquistato Wimbledon, il fenomeno azzurro si è concesso qualche giorno di relax in Sardegna, tornando in uno dei luoghi che ormai frequenta con sempre maggiore assiduità. Secondo quanto riportato da “La Nuova Sardegna”, Sinner si è presentato in mattinata in un supermercato di Palau. Cappellino in testa, abbigliamento casual e la consueta discrezione: Sinner ha fatto la spesa, selezionando con cura i prodotti, come un qualsiasi turista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Impossibile camuffarsi: ecco Sinner in vacanza che fa la spesa in un supermercato a Palau

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