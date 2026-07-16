Imparare a raccontare storie | il Master IULM in Sceneggiatura tra creatività e industria

Un nuovo master in Sceneggiatura presso un'università italiana mira a formare professionisti in grado di scrivere storie per cinema, TV e media digitali. Il corso si concentra sulla creazione di sceneggiature, con moduli dedicati a tecniche narrative, analisi di opere e pratiche di scrittura. Sono previsti stage e collaborazioni con industrie del settore. Il percorso si rivolge a chi desidera entrare nel mondo della narrazione audiovisiva, con un focus su aspetti creativi e tecnici.

Raccontare storie è un’esigenza che accompagna l’essere umano da sempre. In ogni epoca, attraverso miti, romanzi, teatro, cinema e serie televisive, le storie hanno rappresentato uno strumento fondamentale per interpretare il mondo, condividere emozioni e immaginare nuovi universi. La narrazione è il luogo in cui fantasia e creatività trovano la loro massima espressione, dando vita a mondi capaci di coinvolgere, sorprendere e commuovere. Perché è proprio l’emozione a muovere il nostro pensiero: senza emozione e senza passione, la creatività perderebbe il suo significato più autentico. Sono il desiderio di raccontare e la capacità di emozionare a spingerci a credere nelle idee e a trasformarle in storie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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