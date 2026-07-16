immagini buon onomastico carmine e carmela

Notizia in breve

Il 16 luglio si celebra la Madonna del Carmelo, ricorrenza molto sentita dai fedeli. Questa festa, particolarmente significativa nella tradizione cattolica e carmelitana, onora la Vergine del monte Carmelo, considerata il “fiore più bello del giardino di Dio”. La Madonna del Carmelo è vista come la Vergine purissima, simbolo di tutte le virtù e figura centrale nelle celebrazioni religiose di questa giornata.