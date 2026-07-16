Immagini buon onomastico Carmine e Carmela

Da notizieaudaci.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 luglio si celebra la Madonna del Carmelo, ricorrenza molto sentita dai fedeli. Questa festa, particolarmente significativa nella tradizione cattolica e carmelitana, onora la Vergine del monte Carmelo, considerata il “fiore più bello del giardino di Dio”. La Madonna del Carmelo è vista come la Vergine purissima, simbolo di tutte le virtù e figura centrale nelle celebrazioni religiose di questa giornata.

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Si festeggia il 16 luglio la Madonna del Carmelo, una delle ricorrenze più sentite dai fedeli. Nella tradizione cattolica e carmelitana in particolare, infatti, la Signora del monte Carmelo rappresenta il “fiore più bello del giardino di Dio”, la Vergine purissima che possiede la bellezza di tutte le virtù. La devozione della Madonna del Carmelo. Il Monte Carmelo, in Palestina, fin dal tempo dei Fenici (chiamati Filistei nella Sacra Bibbia) fu meta di anacoreti; lassù si ritirarono, dopo la morte di Gesù, alcuni cristiani aspiranti alla perfezione dei consigli evangelici e sul Carmelo dedicarono  il primo Tempio alla Vergine  che perciò si chiamò Madonna del Carmelo o del Carmine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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