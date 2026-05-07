Immagini buon onomastico Flavia 7 maggio

Oggi, 7 maggio, si celebra la ricorrenza di Santa Flavia Domitilla, una figura della religione romana. Era nipote dell’imperatore Vespasiano e figlia di Flavia Domitilla minore. La sua festa è ricordata in questo giorno, associata alla figura religiosa e storica di questa santa. Le immagini e gli auguri per un buon onomastico sono diffusi tra i fedeli che la venerano.

Oggi 7 maggio si festeggia Santa Flavia Domitilla. La Santa romana era nipote dell’imperatore romano Vespasiano e di Flavia Domitilla maggiore e figlia di Flavia Domitilla minore. Venerata come vergine e martire e alcune fonti la considerano convertita al giudaismo. Le divergenze tra Cassio Dione ed Eusebio sull’esilio di Santa Flavia Domitilla. Secondo Cassio Dione, Flavia Domitilla era sposa di Flavio Clemente, è stata relegata all’isola di Pandataria e viene menzionata nel contesto di persone “deviate ai costume dei giudei”. Secondo Eusebio, che attribuisce le sue informazioni a Bruttius, era nipote di Flavio Clemente (figlia della di lui sorella), la località dell’esilio era l’isola di Ponza e la causa della sua relegazione era l’ aversi dichiarata cristiana.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Immagini buon onomastico Flavia 7 maggio Notizie correlate Buon onomastico Riccardo immagini, 3 aprileSi festeggia oggi 3 aprile San Riccardo di Chichester, nato a Droitwich Spa nel 1197. Leggi anche: Buon onomastico Claudia, immagini e gif da condividere