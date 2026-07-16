ilfaroonline 19 anni in prima linea | la scommessa digitale nata con l’era dello smartphone

Il sito ilfaroonline compie 19 anni, nato nello stesso anno dell’era dello smartphone. Fin dalla sua nascita, ha operato nel settore dell’editoria digitale, un campo allora ancora poco sviluppato e considerato rischioso. In questi quasi due decenni, ha mantenuto la sua presenza online, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e alle nuove modalità di consumo delle notizie. La piattaforma continua a funzionare come uno dei punti di riferimento nel panorama dell’informazione digitale.

Diciannove anni fa, il panorama dell’editoria digitale era un terreno inesplorato, un’incognita su cui pochi avrebbero scommesso. Nello stesso anno in cui nasceva ilfaroonline.it (testata registrata ufficialmente presso il Tribunale di Civitavecchia il 16 luglio 2007), Steve Jobs saliva sul palco per presentare il primo iPhone, l’oggetto che avrebbe rivoluzionato per sempre il modo di comunicare e di informarsi. In quel contesto di transizione è cominciata la sfida. Oggi, a distanza di quasi due decenni, quella scommessa si è trasformata in una realtà solida e radicata, capace di attraversare le stagioni del cambiamento con la stessa determinazione degli inizi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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