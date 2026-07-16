Il WWF celebra i 60 anni di attività sottolineando come temi ambientali come biodiversità, crisi climatica e tutela degli ecosistemi siano diventati centrali. In passato, queste questioni erano considerate di nicchia e rivolte a pochi appassionati, ma oggi sono riconosciute come urgenti e condivise da un pubblico più ampio. La riflessione si concentra sul bisogno di proteggere il pianeta non solo per motivi etici, ma anche per il futuro delle generazioni.

B iodiversità, crisi climatica, tutela degli ecosistemi. C’è stato un tempo in cui questi temi erano di nicchia, argomenti per appassionati considerati piuttosto fanatici. Quando il 5 luglio 1966 Fulco Pratesi e un piccolo gruppo di naturalisti fondarono il WWF Italia, la parola “ambientalismo” non era ancora entrata nel lessico quotidiano del Paese. Sessant’anni dopo, quella che allora appariva una battaglia pionieristica è diventata una questione che riguarda la salute, l’economia e la qualità della vita di tutti. Per celebrare questo anniversario, il WWF ha scelto due linguaggi capaci di parlare a pubblici diversi: la fotografia e il podcast. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il WWF celebra i primi 60 di vita ricordandoci come i temi cosiddetti ambientalisti ci riguardino da vicino: se non abbiamo protetto il nostro pianeta per un senso etico nei confronti delle altre specie, è il momento di farlo per il futuro della nostra

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