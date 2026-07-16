Il weekend a Città della Scienza ci svela i segreti invisibili dell’aria

Da 2anews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana del 18 e 19 luglio, dalle 10 alle 16, Città della Scienza ha aperto le porte a un evento dedicato ai segreti invisibili dell’aria. Durante l’iniziativa, visitatori di tutte le età hanno potuto scoprire le caratteristiche di questa sostanza fondamentale per la vita, attraverso attività e dimostrazioni. L’evento ha evidenziato l’importanza dell’aria, spesso ignorata, e il suo ruolo nel nostro quotidiano.

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Esiste qualcosa che ci circonda costantemente, indispensabile per la vita, eppure così silenzioso e trasparente da passare spesso inosservato: l’aria. Nel corso del fine settimana del 18 e 19 luglio dalle 10 alle 16, Città della Scienza invita grandi e piccoli a fermarsi, osservare e soprattutto sentire la sua incredibile forza. Attraverso una formula unica che unisce l’apprendimento al puro divertimento, il Science Centre si trasforma in un grande laboratorio interattivo per esplorare i misteri della pressione atmosferica e della fisica che governa il nostro pianeta. Il viaggio inizia all’interno di Corporea, il primo museo interattivo d’Europa interamente dedicato al corpo umano. 🔗 Leggi su 2anews.it

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