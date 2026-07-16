Un tifoso ha fatto tatuare sulla pelle la scritta “Inghilterra campione del mondo 2026” prima della semifinale. La decisione è arrivata in un momento di grande entusiasmo, senza attendere il risultato della partita. La squadra britannica ha perso l’incontro, confermando ancora una volta la tendenza dei supporter a scommettere sulla vittoria in modo anticipato, nonostante le precedenti delusioni nelle finali europee.

Un tatuaggio, una semifinale e l’ennesima lezione sulla scaramanzia inglese. I tifosi dei Tre Leoni non hanno mai imparato a diffidare dei proclami troppo anticipati: vedere It’s Coming Home e i sogni infranti nelle finali degli Europei. Infatti, alla vigilia della semifinale dei Mondiali contro l’ Argentina, c’è chi ha deciso di sfidare ancora una volta il destino. Stavolta, però, il conto è stato salatissimo. Poche ore prima del calcio d’inizio era diventata virale la foto di un tifoso inglese che si era tatuato sul polpaccio la Coppa del Mondo con la scritta “ Inghilterra campione del mondo 2026 “, convinto che la squadra di Thomas Tuchel avrebbe completato la missione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il tatuaggio del tifoso prima della semifinale: “Inghilterra campione del mondo 2026”

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