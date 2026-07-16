Il taglio Stacked bob si distingue per la sua semplicità di gestione e l’effetto visivo deciso. La versione terrazzata o stratificata crea un movimento naturale e un volume che si mantiene nel tempo. Questo stile, molto apprezzato tra i tagli più richiesti dell’estate 2026, si caratterizza per linee pulite e una forma compatta, senza richiedere frequenti ritocchi o acconciature complesse.

Terrazzato? Stratificato? Forse non esiste un aggettivo giusto da abbinare al caschetto quando si vuole tradurre in italiano uno dei tagli capelli più cool dell’estate 2026. Stiamo parlando dello stacked bob. Sintetizzarlo con “ caschetto scalato ” è una semplificazione che non gli rende giustizia. Questo haircut che sta piacendo a modelle e attrici, dai red carpet allo Street Style alle passerelle delle sfilate, è un bob che presenta scalature e stratificazioni interne di ciocche di diverse dimensioni. Che sia riccio o mosso o liscio, corto o lungo, con frangia o undercut (più simile a un Pixie piuttosto che a un bob), si prende la scena per la quantità di benefici che sa donare a chi lo indossa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il taglio Stacked bob prevede bassa manutenzione e grandi performance

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