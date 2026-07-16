Il ritratto segreto di Zendaya per Anne Hathaway riemerge dopo 10 anni | ora sono colleghe ne L’Odissea di Nolan

Un disegno a matita condiviso sui social da una ragazza adolescente è stato pubblicato di recente, rivelando un ritratto di Anne Hathaway realizzato da Zendaya. A distanza di dieci anni, le due attrici sono ora colleghe nel cast di un film diretto da Nolan. La storia ha attirato l’attenzione per la coincidenza tra il disegno e la loro collaborazione cinematografica.

Ci sono storie che sembrano scritte dal destino, traiettorie che si intrecciano quando meno te lo aspetti. Quella tra Zendaya e Anne Hathaway è una di queste: un racconto che parte da un disegno a matita condiviso sui social da una teenager piena di sogni e arriva, dieci anni dopo, sul red carpet di uno dei film più attesi dell’anno. Un cerchio che si chiude, una profezia inconsapevole che si realizza sotto i riflettori di Hollywood. Alla premiere londinese de L’Odissea, il nuovo colossal cinematografico di Christopher Nolan, il cast stellare ha catalizzato l’attenzione di fan e media: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya e Lupita Nyong’o insieme per celebrare un’opera che promette di ridefinire il cinema epico contemporaneo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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