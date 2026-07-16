Il 7 novembre 2026, un concerto di Bob Dylan si terrà all’Unipol Arena di Bologna, dopo 11 anni di assenza. L’evento fa parte di un tour internazionale, seguito al successo del Rough and Rowdy Ways Tour. La data è stata annunciata oggi, e il musicista si esibirà in Italia per tre concerti complessivi in quella stagione.

Bologna, 16 luglio 2026 – Bob Dylan si esibirà all’ Unipol Arena sabato 7 novembre. Dopo il grande successo internazionale del Rough and Rowdy Ways Tour, Bob Dylan tornerà in Italia nell’autunno 2026 per tre concerti esclusivi. L’artista americano terrà una serie di eventi in tutta Europa: si esibirà in Germania, Italia e Inghilterra nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. L'artista, che ha suonato in Europa l'ultima volta l'anno scorso, ha confermato 30 date comprese tra il 17 ottobre e l'8 dicembre. La vendita generale inizierà alle 11 di mercoledì 22 luglio su Ticketone, con una pre-sale di Virgin Radio dalle 11 di lunedì 20 luglio.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bob Dylan torna a Bologna dopo 11 anni: il concerto all’Unipol Arena il 7 novembre 2026

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il 15 luglio 1978 Bob Dylan si esibisce davanti a circa 200.000 persone al Blackbushe Aerodrome nell’Hampshire, in Inghilterra durante un evento chiamato The Picnic at Blackbushe. Fu un concerto storico, non solo per le dimensioni del pubblico, uno dei pi x.com

Julian Lage con Bob Dylan a Santa Barbara reddit

Bob Dylan torna a Bologna dopo 11 anni: il concerto all’Unipol Arena il 7 novembre 2026Dopo il grande successo internazionale del Rough and Rowdy Ways Tour, l’artista americano tornerà in Italia nell’autunno 2026 per tre esclusivi a Milano, Roma e Bologna. ilrestodelcarlino.it