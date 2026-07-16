Il regolamento per leggere le nostre chat in cerca di reati Zanero Polimi | È una china scivolosa

Il regolamento europeo sul Chat Control permette di monitorare le conversazioni online alla ricerca di reati. Stefano Zanero, professore del Politecnico di Milano, ha commentato che si tratta di una “china scivolosa”. La norma autorizza le piattaforme a controllare i messaggi degli utenti, ma solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla possibilità di abusi. La discussione riguarda anche il rischio di limitare la libertà di comunicazione senza garanzie chiare.

Il Chat Control è il regolamento europeo che introduce un sistema di monitoraggio delle conversazioni sulle piattaforme in rete in cerca di reati. Abbiamo intervistato Stefano Zanero, professore del Politecnico di Milano, per capire quali sono i punti critici di queste norme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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