Il principe Andrea indagato anche per reati sessuali Una donna ha denunciato polizia cerca nuovi testimoni

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine riguarda anche il principe Andrea per presunti reati sessuali. Una donna ha presentato una denuncia, e la polizia sta cercando altri testimoni. La situazione dell'ex membro della famiglia reale si fa più complessa, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i fatti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui progressi delle indagini. La vicenda sta attirando l'attenzione dei media e del pubblico.

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Roma, 22 maggio 2026 – La posizione di Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, si complica ulteriormente. La Thames Valley Police, impegnata da mesi in un’ indagine definita già “senza precedenti” nei confronti del fratello minore di re Carlo III, ha lanciato un appello pubblico per raccogliere nuove testimonianze relative a presunti comportamenti sessuali illeciti, episodi di corruzione, frode e diffusione di informazioni riservate. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, gli investigatori ritengono che possano esistere altre persone in grado di fornire elementi utili sull’ ex duca di York e sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto in carcere nel 2019 e accusato di traffico sessuale di minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali. Una donna denuncia: «Mi portò a Windsor»

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