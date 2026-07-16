Yann Pissenem, noto come il “re di Ibiza”, ha rivoluzionato l’isola delle Baleari, rendendola il centro mondiale dei superclub. Proprietario di locali notturni di successo, non utilizza droghe o alcol, nonostante i suoi club siano famosi per feste con champagne e musica fino all’alba. La sua scelta di non partecipare ai consumi di sostanze stupefacenti è evidente, anche se i locali continuano a richiamare un pubblico internazionale.

Pissenem è un magnate dei locali notturni che ha scelto di non usufruire di gran parte di ciò che vende. Nonostante progetti locali dove ci si spruzza con lo champagne e si fa l’alba sotto l’effetto dell’ecstasy, non prende pasticche e non beve. Se i suoi ristoranti servono lombata di Wagyu e ostriche Poget con caviale, la sua alimentazione si basa su una sorta di «pellet alimentari» ideati personalmente per lui da un medico svizzero. E mentre i suoi club e la sua villa si affacciano sul mare delle Baleari, lui spesso non dorme in una camera con vista. Nei sei mesi della stagione dei locali notturni, il 52enne francese vive in un appartamentino sopra il garage, lontano dalla moglie e dai figli che invece abitano nella casa principale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il re di Ibiza: come Yann Pissenem ha trasformato l’isola delle Baleari nel tempio mondiale dei superclub

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