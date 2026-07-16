Il 16 luglio 2026 un esponente di un partito ecologista ha criticato duramente un emendamento bocciato, definendolo una proposta con candidati prestampati e capilista bloccati. Ha affermato che le proposte provenienti da alcuni schieramenti di centrodestra erano “pseudo-preferenze”. Inoltre, ha dichiarato che la bocciatura dell’emendamento rappresenta un fallimento per l’attuale governo e ha invitato la sinistra a prendere iniziative.

Roma, 16 luglio 2026 – "Intanto chiamiamo le cose col loro nome.". Prego onorevole Angelo Bonelli, co-portavoce di Verdi e Avs. "Quelle proposte da FdI, Noi Moderati e Udc erano pseudo-preferenze, con capilista bloccati e i nomi prestampati". In ogni caso non sono passate. "Per fortuna. E su come andata rivendichiamo un ruolo". Quale? "La strategia costruita da Avs e condivisa poi da Pd e 5 Stelle, sulla richiesta di voto segreto, si è rivelata vincente". Soddisfatto? "È stata la più grossa sconfitta politica di questa legislatura, e anche il più grande errore strategico per la premier che, parlando con noi ha di fatto chiesto la fiducia ai suoi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il pressing di Bonelli dopo la bocciatura dell’emendamento: “Meloni ha fallito. Ora tocca alla sinistra”

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