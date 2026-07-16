il pisano andrea giuliani guida il rotary e club 2071

Andrea Giuliani, imprenditore nel settore informatico e presidente di Radio Incontro Pisa, è stato eletto presidente del Rotary E-Club del distretto 2071 per l’anno rotariano 2026-2027. Giuliani, originario di Pisa, guiderà il club durante il prossimo anno, secondo quanto comunicato dall’organizzazione. La nomina è stata annunciata ufficialmente e Giuliani assume il ruolo di guida del club per il nuovo ciclo rotariano.

È il pisano Andrea Giuliani, imprenditore nel settore informatico e presidente di Radio Incontro Pisa, il nuovo presidente del Rotary E-Club distretto 2071 per l’anno rotariano 2026-2027. Il passaggio del collare con il presidente uscente Filippo Ravenni si è svolto in occasione del decimo anniversario della fondazione del club. Pisa torna ad avere un rappresentante alla guida di un club innovativo del distretto Rotary 2071, realtà che riunisce soci provenienti da tutta la Toscana e che in questi dieci anni si è distinta per la capacità di integrare le attività online con la presenza sul territorio attraverso numerosi service. Il nuovo presidente ha presentato il Consiglio direttivo e i presidenti delle commissioni, illustrando le linee guida dell’anno rotariano e i principali progetti di service che il club realizzerà nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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