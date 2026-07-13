Un imprenditore pisano nel settore informatico e presidente di Radio Incontro Pisa è stato nominato nuovo presidente del Rotary E-Club del Distretto 2071 per l’anno rotariano 2026-2027. La nomina è stata ufficializzata il 13 luglio 2026. La nomina coinvolge un rappresentante locale, noto per il suo ruolo nel settore radiofonico e imprenditoriale. La nomina del nuovo presidente è stata comunicata ufficialmente dal club.

Pisa 13 luglio 2026- È il pisano Andrea Giuliani, imprenditore nel settore informatico e presidente di Radio Incontro Pisa, il nuovo presidente del Rotary E-Club Distretto 2071 per l'anno rotariano 2026-2027. Il passaggio del collare con il presidente uscente Filippo Ravenni si è svolto venerdì sera nel corso di una cerimonia che ha assunto un significato particolare, coincidendo con il decimo anniversario della fondazione del club. Con la sua elezione, Pisa torna ad avere un proprio rappresentante alla guida di un club innovativo del Distretto Rotary 2071, realtà che riunisce soci provenienti da tutta la Toscana e che in questi dieci anni si è distinta per la capacità di integrare le attività online con una costante presenza sul territorio attraverso numerosi service. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un pisano alla guida del Rotary E-Club Distretto 2071

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