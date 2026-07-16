Il nuovo trend della skincare? Prendersi cura della pelle fuori casa

Una nuova tendenza nella skincare vede le persone prendersi cura della pelle anche fuori casa. In passato, i trattamenti erano riservati al bagno, un ambiente protetto e lontano dagli agenti esterni. Ora, molti portano con sé prodotti e strumenti per la cura della pelle durante le attività quotidiane, adottando routine che si svolgono anche in spazi aperti o in movimento.

Per molto tempo la skincare ha avuto un luogo preciso: il bagno. Uno spazio protetto, lontano dagli elementi, dove la pelle veniva trattata attraverso gesti quotidiani, formule specifiche e rituali sempre più complessi. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. La cosmetica guarda sempre di più alla vita reale: al sole, al vento, al sudore, agli sbalzi di temperatura, alle giornate che iniziano in ufficio e finiscono all’aperto. È da questa trasformazione che nasce Indoor Outdoor, progetto che mette in discussione una distinzione diventata ormai poco attuale: quella tra cura della pelle e performance. L’idea alla base è semplice: la pelle non riconosce se ci troviamo in città, in montagna, al mare o durante un allenamento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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