Il nuovo Milan di Amorim prende forma | ecco quando rientreranno in gruppo i Nazionali

Da pianetamilan.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan di Rúben Amorim ha iniziato la stagione 2026-2027 con il raduno a Milanello lo scorso 13 luglio. Il primo allenamento si è svolto sul campo, ma molti Nazionali non erano ancora presenti. La squadra si sta riunendo gradualmente, con alcuni giocatori ancora assenti per impegni internazionali. La formazione rossonera si prepara a completare la rosa in vista delle prossime gare.

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Lo scorso lunedì 13 luglio è ufficialmente partita la stagione 2026-2027 del nuovo corso rossonero. Con il raduno e il primo allenamento sul campo di Milanello, il Milan di Rúben Amorim ha ripreso i lavori, seppur a ranghi ampiamente ridotti. Molti big della rosa sono ancora impegnati nelle battute finali dei Mondiali, come i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot, oppure stanno godendo delle vacanze estive dopo l'uscita anticipata dalla kermesse iridata andata in scena tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico. Il programma dei rientri e il rebus Estupiñán. Il gruppo a disposizione del tecnico portoghese inizierà ad ampliarsi in maniera significativa soltanto quando il Diavolo sarà volato in Australia per l'attesa tournée estiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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