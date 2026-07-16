Il Pisa Sporting Club ha annunciato di aver concluso l'acquisto a titolo definitivo di Giuseppe Leone dalla SS Juve Stabia. Leone, centrocampista, è arrivato a Morgex e si unirà alla squadra per la prossima stagione. La trattativa si è conclusa con successo, senza dettagli economici divulgati. Leone è il secondo rinforzo ufficiale del club in questa sessione di mercato.

Il secondo colpo di mercato è realtà! "Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SS Juve Stabia per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Leone". Questo il comunicato del club nerazzurro, che ha formalizzato l’arrivo di uno dei prospetti maggiormente cercati dal club nerazzurro. Il centrocampista classe 2001 si è liberato dal club campano grazie alla clausola formale di appena mille euro. Dopo aver completato nella giornata di martedì le visite mediche, Leone ieri si è recato direttamente a Morgex, dove in tarda mattinata era arrivata la squadra, per porre la firma sul contratto quadriennale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Lanazione.it - Il nuovo cervello della mediana. Leone ha raggiunto il Pisa a Morgex

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi sub DUBEveryone Fought Zombies… He Turned Every Vehicle into a Deadly Mecha Army

Notizie e thread social correlati

Pisa, un Leone per la mediana. È sfida sul mercato per il registaIl calciomercato di Serie B si avvicina, con l’apertura ufficiale prevista per il 29 giugno.

Leggi anche: Il mercato dei dilettanti: il Montagnano ha piazzato un altro colpo di spessore, per la mediana raggiunto l’accordo con De Gioia. Belli è l’ultima idea per l’attacco della Sangio

Argomenti più discussi: Il nuovo cervello della mediana. Leone ha raggiunto il Pisa a Morgex; Oroscopo di Venerdì 10 Luglio 2026; Calciomercato Pisa. Ufficiale, Leone è un giocatore del Pisa. Il ritratto del Laureato, secondo nuovo acquisto nerazzurro; Cinema Ammare, folla sulla spiaggia di Seccagrande per Il Re Leone.

Il nuovo cervello della mediana. Leone ha raggiunto il Pisa a MorgexLa società nerazzurra ha formalizzato l’arrivo del centrocampista dalal Juve Stabia, già a disposizione di Bianco ... lanazione.it