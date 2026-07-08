Il Montagnano ha concluso un accordo con De Gioia, rinforzando la mediana. La Sangiovannese sta valutando l’ingaggio di Lorenzo Belli, ex Sansepolcro, Poggibonsi e Foiano. Belli è il nome più recente tra i possibili acquisti per l’attacco della squadra.

AREZZO C’è un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti della Sangiovannese. Si tratta di Lorenzo Belli (nella foto), ex Sansepolcro con un passato anche con le maglie del Poggibonsi e del Foiano. Il classe 1993 piace alla società valdarnese che sta dialogando l’taccante esterno. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi. La Colligiana ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2003 Gian Marco Tognetti, nella stagione appena conclusa alla Sansovino. Per la Baldaccio Bruni si parla intanto di un interesse per Brian Vassallo che potrebbe tornare in biancoverde. Dopo l’arrivo di Tommaso Grossi, difensore con un passato anche tra le fila del Terranova Traiana, il Montagnano del presidente Corrado Menchetti ha piazzato un altro colpo di spessore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei dilettanti: il Montagnano ha piazzato un altro colpo di spessore, per la mediana raggiunto l’accordo con De Gioia. Belli è l’ultima idea per l’attacco della Sangio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eccellenza: ancora un rinforzo importante per gli azzurri. L’esterno di attacco arriva dal San Donato. Puppato ultimo colpo della Sangio. E ora nel mirino c’è l’altro baby SilliUn nuovo giocatore si unisce alla squadra di calcio, proveniente da una squadra di livello inferiore.

Mercato Juve, è Stiller l’ultima idea dei bianconeri per il centrocampo! Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpoLa Juventus sta valutando un nuovo ingresso per il centrocampo e avrebbe avviato i primi contatti con il giocatore.

Temi più discussi: Dilettanti, il mercato entra nel vivo tra conferme e nuovi colpi; Mercato Dilettanti: il Grassina cede, il Galluzzo chiude il colpo Liberati; Fossombrone pesca il bomber: Ferreira; Tutti i movimenti nelle squadre Dilettanti. Il Casentino Academy punta su Corsani.

Il mercato dei dilettanti: il Montagnano ha piazzato un altro colpo di spessore, per la mediana raggiunto l’accordo con De Gioia. Belli è l’ultima idea per l’attacco ...AREZZO C’è un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti della Sangiovannese. Si tratta di Lorenzo Belli (nella foto), ex Sansepolcro ... sport.quotidiano.net

La Baldaccio prende Cocci. Altro colpo MontagnanoIl mercato dei dilettanti: ai torelli arriva il difensore Grossi. Le altre trattative ... msn.com