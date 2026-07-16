Il New York Times critica duramente Thomas Tuchel, definendolo un “disastro premeditato e autoinflitto”. La sua assunzione come allenatore in Premier League è stata vista come una scelta provocatoria, considerando la sua fama di esperto nelle eliminazioni dirette e nelle tattiche. La critica si concentra sul fatto che la sua nomina sembrava studiata appositamente per creare problemi, anche se in passato era stato considerato un tecnico di grande livello.

L’avevano preso apposta, Thomas Tuchel. Il mago della tattica, lo specialista dell’eliminazione diretta. S’erano ridotti ad assumere un tedesco per la panchina inglese, sacrilegio. Ed ecco: l’Argentina li ha rimontati e la colpa indovinate ora di chi è? “Questa sconfitta contro l’Argentina – scrive il New York Times – è stata un disastro premeditato, un crollo autoinflitto, una ritirata completamente volontaria nella propria area di rigore che si è conclusa nell’unico modo possibile”. (Nel frattempo rosicano anche per la presunta scorrettezza degli argentini). Tutta colpa del tedesco. Perché Tuchel ha osato difendere l’1-0, “ha rinunciato a giocare” gli urlano tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il New York Times demolisce Tuchel: “Un disastro premeditato e autoinflitto, ma non era un esperto?”

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