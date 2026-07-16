Il neonazista trans, conosciuto come Marla Svenja Liebich, non potrà scontare la pena nel carcere femminile. La direzione della prigione di Chemnitz ha deciso che, nonostante sia riconosciuta come donna, dovrà scontare la condanna in un istituto maschile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono state concesse deroghe o eccezioni. La questione riguarda la classificazione di genere ai fini della detenzione.

Niente da fare per il neonazista trans. Nonostante sia considerato ufficialmente una donna, Marla Svenja Liebich - un tempo Sven - dovrà scontare la pena in un carcere maschile: questo quanto sancito dalla direzione della prigione femminile di Chemnitz. La permanenza nell’istituto rosa, dunque, sarà breve: come comunicato il ministero della Giustizia della Sassonia alla Dpa, le autorità hanno disposto il trasferimento in una struttura maschile per ragioni legate alla sicurezza delle detenute. Nel 2025 Liebich aveva fatto modificare la propria registrazione di genere da maschile a femminile, sfruttando la legge iper-progressista che aveva scatenato parecchie polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il neonazista trans “Marla” fuori dal carcere femminile: “Una messa in scena”

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