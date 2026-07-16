Il Ministero dell’Agricoltura Sostegno al festival del domani | Le Marche? Un laboratorio ideale

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste è partner principale del ‘Carlino Day’ e della tappa pesarese di Agrofutura. La collaborazione mira a promuovere l’agricoltura nelle Marche, considerata un laboratorio per il futuro. L’attenzione si concentra sulle iniziative legate al settore agricolo e alla sovranità alimentare nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e l’attività si inserisce nel quadro delle iniziative del ministero a sostegno del settore.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), oltre a tenere alta l’attenzione sull’agricoltura marchigiana, è main partner del ‘Carlino Day’ e della tappa pesarese di Agrofutura. Grande è l’attenzione anche del ministro Francesco Lollobrigida, che ad esempio un anno fa – in occasione della visita all’Amap (l’Agenzia regionale per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca) a Osimo, Ancona – aveva speso sul Carlino parole preziose per la regione: "Le Marche sono una regione straordinaria e già il nome, al plurale, restituisce il senso delle differenze tra territori, che rappresentano un grande valore aggiunto – il pensiero del Ministro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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