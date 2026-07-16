Il Ministero della Cultura finanzia con 37 milioni di euro cinema e tv | dal film su Matteotti al nuovo di Dario Argento
Il Ministero della Cultura ha assegnato 37 milioni di euro a progetti cinematografici e televisivi. I finanziamenti riguardano un film su Matteotti, una produzione di Dario Argento e altri lavori di registi noti, tra cui Alba Rohrwacher. La maggior parte delle risorse è destinata a figure affermate, con poche opportunità per registe emergenti e donne nel settore. La distribuzione dei fondi riflette una preferenza per autori di grande riconoscimento internazionale e nomi consolidati.
Sono stati resi noti i finanziamenti che il Ministero della Cultura ha destinato ai nuovi prodotti audiovisivi. Primeggiano i grandi nomi del cinema come Gianni Amelio, spazio a qualche regista con allure internazionale come Alba Rohrwacher, ma ancora poche donne ed emergenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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