Il Ministero della Cultura finanzia con 37 milioni di euro cinema e tv | dal film su Matteotti al nuovo di Dario Argento

Notizia in breve

Il Ministero della Cultura ha assegnato 37 milioni di euro a progetti cinematografici e televisivi. I finanziamenti riguardano un film su Matteotti, una produzione di Dario Argento e altri lavori di registi noti, tra cui Alba Rohrwacher. La maggior parte delle risorse è destinata a figure affermate, con poche opportunità per registe emergenti e donne nel settore. La distribuzione dei fondi riflette una preferenza per autori di grande riconoscimento internazionale e nomi consolidati.