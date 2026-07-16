Il lavoro va bene Allora perché va male?

La disoccupazione è ai livelli più bassi degli ultimi anni, e il numero di persone occupate è in aumento. Nonostante ciò, molte aziende segnalano difficoltà a mantenere i bilanci in positivo. La situazione resta complessa e le cause non sono chiare, anche perché i dati ufficiali indicano una crescita occupazionale significativa. Con Francesco si cerca di capire cosa non torni in questa apparente contraddizione.

La disoccupazione è molto bassa e le persone che lavorano non sono mai state così tante, eppure i conti non tornano: capiamo perché, con Francesco Seghezzi Da qualche anno ormai leggiamo tante notizie positive sul lavoro in Italia: gli occupati crescono, la disoccupazione è molto bassa, il lavoro precario diminuisce, aumentano i contratti a tempo indeterminato. Buone notizie. Guardando meglio, però, il quadro si complica: mai così tante persone hanno lavorato in Italia, eppure siamo il paese europeo in cui meno persone lavorano. Gli inattivi sono moltissimi, gli stipendi crescono poco, le imprese non trovano lavoratori e molte persone non trovano lavoro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Fioriscono come non mai studi, pubblicazioni e opuscoli sulla contrattazione collettiva e questo è certamente un bene considerata la rilevanza del fenomeno per milioni di lavoratori e imprese. Il punto però è chiarirsi: che cosa è un contratto collettivo? Se è se x.com