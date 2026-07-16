Soprattutto in città come Milano, dove capita sempre più spesso che per trovare case da vendere usino approcci invadenti o disonesti Qualche settimana fa una redattrice del Post che vive a Milano ha ricevuto una telefonata da un numero che non conosceva. L’uomo dall’altra parte era un agente immobiliare, ma non si è dichiarato subito come tale: ha iniziato facendo delle domande su casa sua e ha detto di aver avuto il suo numero da una vicina, cosa che la redattrice sa non essere vera. Che gli agenti immobiliari telefonino, citofonino o addirittura suonino al campanello di casa delle persone nella speranza di trovare case da vendere è piuttosto comune. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il lavoro degli agenti immobiliari è una giungla

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La (poca) attenzione alla regolarità urbanistica degli immobili

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