Il gruppo rilancia per venerdì 17 Altro passaggio in Comune

Il gruppo che sta negoziando le quote di una società sportiva ha annunciato il rilancio dell'operazione per venerdì 17. Nonostante il mancato rispetto delle scadenze precedenti, l'intenzione di acquisire il club rimane. Nel frattempo, il Comune ha avuto un incontro con il gruppo, ma l'attenzione resta sulla volontà di portare avanti la trattativa. La credibilità del gruppo si basa sul rispetto delle tempistiche, anche se le scadenze non sono state rispettate finora.

ll Perugia ascolta ma intanto va avanti per la sua squadra. Perché la credibilità passa anche dal rispetto delle scadenze. Il gruppo che sta ’trattando’ le quote della società di Faroni pur non rispettando le scadenze continua a credere nella possibilità di rilevare il club. Al lavoro ci sono alcune persone locali che già in passato si sono affacciati dalle parti di Pian di Massiano. Tra queste c’è un imprenditore che farebbe parte della squadra, mentre altri si occupano principalmente delle pubbliche relazioni. Infatti anche nei giorni scorsi c’è stato un altro appuntamento con l’amministrazione locale per esporre il progetto. Ma chi c’è dietro questa cordata? Al momento ci sarebbero due imprenditori, uno locale e uno che ha affari all’estero, manca l’ultimo anello della catena per completare il gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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