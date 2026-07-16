Un grattacielo incompleto a Tianjin, in Cina, rappresenta un esempio di progetto mai concluso che avrebbe dovuto ospitare un hotel di lusso e una piscina sul tetto. L'edificio, simbolo di ambizioni di sviluppo economico, rimane fermo a metà costruzione. La struttura evidenzia le difficoltà e le crisi nel settore immobiliare e finanziario del paese. La costruzione, iniziata anni fa, non è mai stata portata a termine, lasciando una presenza imponente e incompleta nel panorama urbano.

T ianjin, 15 lug. (askanews) – Doveva essere uno dei simboli della grande esplosione dell’economia cinese, con un hotel di lusso e una piscina sul rooftop. In realtà il grattacielo Goldin Finance 117 nella città portuale di Tianjin è oggi un simbolo incompiuto e mai completato della crisi che dopo il 2008 ha investito il mondo e anche la Cina, con il fallimento di banche e imprese immobiliari, come quella che costruiva questo enorme palazzo, che oggi è il più alto grattacielo al mondo non occupato, con tanto di certificazione del Guinness. I lavori sono iniziati nel 2008, ma non sono mai arrivati a completamento e la sagoma altissima... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il grattacielo mai finito in Cina, simbolo di crisi, sviluppo, ombre del capitalismo

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