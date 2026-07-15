Un grattacielo a Tianjin, iniziato come simbolo della crescita economica cinese, rimane incompleto. Il progetto prevedeva un hotel di lusso e una piscina sul tetto, ma non è mai stato terminato. La costruzione si è interrotta, lasciando l'edificio incompiuto. La crisi ha coinvolto anche altri progetti simili nel paese, evidenziando problemi nel settore immobiliare e nel modello di sviluppo legato al capitalismo.

Tianjin, 15 lug. (askanews) - Doveva essere uno dei simboli della grande esplosione dell'economia cinese, con un hotel di lusso e una piscina sul rooftop. In realtà il grattacielo Goldin Finance 117 nella città portuale di Tianjin è oggi un simbolo incompiuto e mai completato della crisi che dopo il 2008 ha investito il mondo e anche la Cina, con il fallimento di banche e imprese immobiliari, come quella che costruiva questo enorme palazzo, che oggi è il più alto grattacielo al mondo non occupato, con tanto di certificazione del Guinness. I lavori sono iniziati nel 2008, ma non sono mai arrivati a completamento e la sagoma altissima... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cina, il grattacielo mai finito: crisi, sviluppo, ombre del capitalismo

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