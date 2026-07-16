Oggi e domani si registreranno i picchi di caldo più intenso in Umbria, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi in molte località di fondovalle e alcuni centri urbani. Dopo queste due giornate, le temperature inizieranno a diminuire.

Perugia, 16 luglio 2026 – I due giorni peggiori per il caldo saranno oggi e soprattutto domani, quando in molte località di fondovalle e in alcuni centri urbani i 40 gradi potrebbero essere anche superati. Ieri notte intanto minime meno calde di lunedì, che resistono fresche soprattutto nei fondovalle appenninici, pur se in collina continuano ad essere abbondantemente sopra i 20 gradi, così come nelle zone di pianura urbanizzate, con aumento, però, del tasso di umidità nella notte. Sempre ieri, le massime non hanno superato i 38 gradi nelle zone più calde come ile pianure del perugino, Foligno, Terni o il Marscianese. Il caldo record sull'Appennino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande caldo che attanaglia l’Umbria: oggi e domani picco a 40 gradi, poi il calo

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