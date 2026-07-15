Caldo il picco oggi e domani | fino a 38 gradi
Oggi e domani si registrano i picchi di temperatura dell'ondata di caldo in corso nella regione, con valori massimi di 38 gradi. I servizi sanitari sono stati allertati a causa delle alte temperature che interessano Bologna e i comuni limitrofi, tra cui Casalecchio, Castel Maggiore e San Lazzaro. Sono previsti possibili disagi per i cittadini durante queste giornate. Le temperature più alte sono attese fino a domani, quando si dovrebbe registrare il punto massimo dell’ondata di calore.
Prosegue l’ondata di calore a Bologna e nei comuni limitrofi. Allertati i servizi sanitari. Il picco dovrebbe essere in questi due giorni: temperature fino a 38 gradi oggi e almeno fino a domani, con possibili disagi per i cittadini di Bologna, Casalecchio, Castel Maggiore e San Lazzaro. L’Ausl ha predisposto un sistema integrato di interventi, con particolare attenzione alle fasce più fragili, rafforzando prevenzione, assistenza e comunicazione. Per gli anziani particolarmente fragili, l’Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, il progetto di sostegno e-Care, che prevede periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi a domicilio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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