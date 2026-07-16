Il governo statunitense ha introdotto una norma che limita la durata dei visti di studenti e giornalisti
Il dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha stabilito che i visti per studenti e programmi di scambio culturale non possono superare i quattro anni di permanenza. La nuova norma è entrata in vigore giovedì. Non sono previste eccezioni o proroghe. La decisione riguarda tutte le richieste di visto presentate da quel momento in avanti. La limitazione si applica sia ai visti di ingresso che a quelli già rilasciati.
Giovedì il dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha introdotto una nuova norma che pone un limite massimo di quattro anni alla permanenza consentita con i visti per studenti e partecipanti a programmi di scambio culturale. Cambieranno anche le regole del visto per i giornalisti: quelli stranieri potranno rimanere nel paese per un massimo di 240 giorni, i cinesi 90. Finora queste persone potevano rimanere negli Stati Uniti fino al termine degli studi o del proprio incarico, purché rispettassero le condizioni del visto. Con le nuove regole invece chi avrà bisogno di restare oltre i quattro anni dovrà chiedere una proroga al governo federale. 🔗 Leggi su Ilpost.it
I offered my Republican colleagues the chance to stand up for students. They blocked me.
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