Il dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha stabilito che i visti per studenti e programmi di scambio culturale non possono superare i quattro anni di permanenza. La nuova norma è entrata in vigore giovedì. Non sono previste eccezioni o proroghe. La decisione riguarda tutte le richieste di visto presentate da quel momento in avanti. La limitazione si applica sia ai visti di ingresso che a quelli già rilasciati.

Giovedì il dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha introdotto una nuova norma che pone un limite massimo di quattro anni alla permanenza consentita con i visti per studenti e partecipanti a programmi di scambio culturale. Cambieranno anche le regole del visto per i giornalisti: quelli stranieri potranno rimanere nel paese per un massimo di 240 giorni, i cinesi 90. Finora queste persone potevano rimanere negli Stati Uniti fino al termine degli studi o del proprio incarico, purché rispettassero le condizioni del visto. Con le nuove regole invece chi avrà bisogno di restare oltre i quattro anni dovrà chiedere una proroga al governo federale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo statunitense ha introdotto una norma che limita la durata dei visti di studenti e giornalisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I offered my Republican colleagues the chance to stand up for students. They blocked me.

Notizie e thread social correlati

House of the Dragon 3 ha introdotto una creatura che è passata inosservata ma è importantissimaNel primo episodio di House of the Dragon 3, una creatura apparentemente secondaria è passata inosservata, ma in realtà rivela un indizio cruciale...

Kate Marvel, la climatologa che ha lasciato la Nasa per i tagli sulla ricerca: «Ogni mattina mi svegliavo chiedendomi se quel giorno sarei stata licenziata. Al governo statunitense dico solo: i nerd sono arrabbiati e vinceranno»Una scienziata specializzata nel clima ha annunciato le sue dimissioni dalla NASA, criticando i tagli ai fondi per la ricerca decisi dal governo...

Temi più discussi: Trump sblocca Gpt-5.6: via libera ai modelli Sol, Terra e Luna di OpenAI; Che cos’è la storia del vertice sul terrorismo rosso a cui partecipa l’Italia; OpenAI, GPT-5.6 verso il lancio pubblico negli Usa: analisi; Seitz, il vescovo di frontiera: Sui migranti il Papa sta richiamando gli Stati Uniti ai propri principi.

Il governo statunitense ha introdotto una norma che limita la durata dei visti di studenti e giornalistiGiovedì il dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha introdotto una nuova norma che pone un limite massimo di quattro anni alla permanenza consentita con i visti per studenti e partecipanti a ... ilpost.it

#Apple ha iniziato a testare i chip DRAM della ChangXin Memory Technologies, azienda statale cinese, per i dispositivi venduti in #Cina e sta esercitando pressioni sul governo statunitense per ottenere un utilizzo più ampio dei prodotti CXMT, secondo quant x.com

Il governo statunitense ha approvato una vendita di armi da 8,6 miliardi di dollari ai paesi del Golfo e a Israele, aggirando il CongressoVenerdì l’amministrazione statunitense di Donald Trump ha autorizzato vendite di armi ai paesi del Golfo Persico e a Israele per 8,6 miliardi di dollari. L’ha annunciato il segretario di Stato Marco ... ilpost.it