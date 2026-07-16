Il governo britannico annuncia la nazionalizzazione di British Steel Garantiamo il futuro dell’industria siderurgica e i posti di lavoro

Il governo britannico ha annunciato la nazionalizzazione di British Steel, completando il trasferimento dell’azienda sotto controllo pubblico dopo l’approvazione della legge che ne stabilisce la proprietà statale. L’obiettivo dichiarato è garantire il futuro dell’industria siderurgica e dei posti di lavoro legati all’azienda.

Il governo britannico ha annunciato la nazionalizzazione di British Steel, completando il passaggio dell’azienda sotto il controllo pubblico dopo l’approvazione della legge che ne sancisce la proprietà statale. Secondo il Guardian, l’esecutivo guidato da Keir Starmer punta a garantire la continuità della produzione di acciaio nel Regno Unito, mantenere in funzione l’acciaieria di Scunthorpe e salvaguardare circa 2.700 lavoratori. “La decisione odierna garantisce il futuro dell’industria siderurgica del Regno Unito, tutela posti di lavoro qualificati e preserva una capacità nazionale vitale “, ha dichiarato Starmer in un comunicato. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Starmer Vows to Prove Doubters Wrong, Announces British Steel Nationalisation and EU Reset

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